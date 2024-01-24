ЕС попытается тайно отгородиться от вмешательства Китая в исследования

Politico: в ЕС хотят обеспечить безопасность европейских исследований от Китая

Европейская комиссия (ЕК) призовет страны Европейского союза (ЕС) тайно отгородиться от возможного вмешательства в европейские исследования со стороны стратегических противников в поисках ключевых технологий, а именно Китая. Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, в рамках пакета мер, направленных на устранение рисков, связанных с геополитической борьбой между Соединенными Штатами и Китаем, в ЕС хотят представить список рекомендаций для членов объединения по борьбе с иностранным вмешательством в исследования и инновации.

Брюссель попытается создать новый центр, призванный обеспечить безопасность европейских исследований. В своих формулировках европейской стратегии экономической безопасности он изо всех сил пытается избегать намека именно на Китай, хотя Пекин играет огромную роль в опасениях ЕС по поводу утечки исследований, особенно военного характера, в чужие руки.

«Нежелательная передача или утечка знаний и технологий представляют собой новые риски, и ЕС больше не может позволить себе быть наивным в этом отношении», — заявила Комиссар Евросоюза по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Илиана Иванова.

Ранее член норвежского парламента Гюри Мельбю поднял вопрос о санкциях против Китая из-за его помощи России. По его словам, действия КНР представляют собой «неприемлемое уклонение от санкций».