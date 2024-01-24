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06:30, 24 января 2024Мир

Правительство Норвегии обвинили в невыполнения данного Украине обещания

В парламенте Норвегии обвинили кабмин страны в невыполнении обещания Украине

Фото: Ole Berg-Rusten / NTB / Reuters

Депутат норвежского парламента Тор Андре Йонсен обвинил кабмин страны в невыполнения данного Украине в 2023 году обещания. В тексте обращения к министру транспорта Норвегии Йону-Ивару Нюгорду депутат сообщил, что Киеву не были переданы обещанные норвежским правительством четыре поезда. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Йонсена.

Йонсен напомнил, что 29 марта 2023 года глава Минтранса Норвегии заявил, что, вероятно, Осло сможет отправить Киеву 12 поездов: четыре из них — до лета 2023 года, а восемь оставшихся — в течение остального года. По словам автора обращения, Украине до сих пор не был передан ни один поезд.

«Я не знаю причину, по которой мы до сих пор не отдали первые четыре поезда, которые, по словам министра, должны были быть переданы до лета 2023 года. Но есть несколько человек, которые говорят, что одна из причин, по которой поезда не были отданы, — это разная ширина [железнодорожной] колеи в Европе и бывшем Советском Союзе. В большей части Европы, например, в Норвегии, ширина колеи железнодорожной сети составляет 1435 миллиметра, а ширина железнодорожной сети на Украине и бывшем Советском Союзе — 1524 миллиметра», — предположил депутат.

В связи с этим он обратился к Нюгорду за подтверждением этой информации и потребовал разъяснить причины невыполнения данного обещания. «Правда ли, что Норвегия до сих пор не поставила ни одного из поездов, которые, как сказал в прошлом году министр транспорта, мы должны были передать Украине, и по какой причине они до сих пор не переданы?» — спросил он.

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Ранее власти Норвегии разрешили прямую продажу оружия и оборонной продукции Киеву. Так, кабмин разрешил компаниям напрямую продавать оружие и изделия оборонной промышленности военным структурам Украины при условии, что экспорт соответствует требованиям.

«Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине», — объяснял министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

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      Кирилл Садовский
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