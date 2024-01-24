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19:29, 24 января 2024Бывший СССР

ГУР Украины усомнилось в нахождении военнопленных солдат ВСУ на борту Ил-76

ГУР Украины: достоверная информация о находившихся на борту Ил-76 отсутствует

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины усомнились в нахождении военнопленных солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) на упавшем ИЛ-76, поскольку не обладают достоверной информацией о том, кто был на борту. Соответствующее заявление опубликовано Telegram ведомства.

По словам пресс-службы ГУР, сегодня между Москвой и Киевом должен был пройти обмен пленными, который не состоялся «в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил украинских пленных. В настоящее время Украина не владеет достоверной и исчерпывающей информацией по поводу того, кто находился на борту самолета и в каком количестве».

В ведомстве уверены, что, поскольку российские военнопленные были вовремя доставлены в назначенное место, Киев со своей стороны сделала все, чтобы обмен состоялся.

Ранее в украинском сегменте Telegram появились сообщения, якобы на борту Ил-76 не было военнопленных солдат ВСУ. Представитель ГУР Андрей Юсов тогда заявил, что в ведомстве проводится проверка по этому факту.

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      Глеб Палехов
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