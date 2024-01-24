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16:40, 24 января 2024Интернет и СМИ

Сообщение об отсутствии военнопленных с Украины на борту Ил-76 не подтвердилось

Информация об отсутствии военнопленных на борту Ил-76 не нашла подтверждения

Фото: vk.com/belgorod1/ Globallookpress.com

Некоторые украинские Telegram-каналы сообщили, что в самолете Ил-76, потерпевшем крушение в среду, 24 января, в Белгородской области, не было военнопленных с Украины. «Обмен планировался  в ночь с субботы на воскресенье в Абу-Даби и пока не был подтвержден украинской стороной», — пишет канал «Образ будущего».

Однако Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что обмен военнопленными с Россией был запланирован именно на среду, 24 января. «Информация о том, что военнопленные могли находиться в самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, озвученная российской стороной, сейчас проверяется», — заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

Другой Telegram-канал — «Николаевский Ванек» — указывает, что власти России «тела ... могут сделать очень быстро и приписать к катастрофе, ведь судьба наших пленных сейчас по сути в их руках». В то же время автор отмечает, что ждет официальную информацию от Минобороны Украины: «Участок не мой, общался с людьми с этого участка. Есть данные, которые не описаны выше, а значит, не подпадают под факты, поэтому точную версию, естественно, я озвучить не в состоянии».

Министерство обороны России уже официально проинформировало о подробностях крушения. «На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Информация о том, что украинских военнопленных, вопреки заявлению российских офоциальных лиц, не было на борту разбившегося Ил-76, распространилась в основном в украинских Telegram-каналах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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