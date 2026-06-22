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11:17, 22 июня 2026Мир

В ЕС назвали конечную цель в области обороны

EUISS: ЕС нужно готовиться к отказу США от ведущей роли в НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) нужно готовиться к отказу США от ведущей роли в НАТО, в связи с чем необходимо создать альянс с Европой во главе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Института исследований безопасности Европейского союза (EUISS).

«Конечной целью должен стать альянс, в котором европейцы обеспечивают основу системы, а США больше не выступают незаменимым государством-опорой», — утверждается в публикации.

По мнению авторов исследования, способность европейских стран к обороне будет зависеть не столько от роста военных расходов, сколько от готовности армий действовать в качестве единой силы.

Ранее во Франции было совершено нападение на завод, производящий дроны для Вооруженных сил Украины.

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