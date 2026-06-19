Во Франции напали на завод по производству дронов для ВСУ. Задержан выходец из Белоруссии. Что известно на данный момент?

Во Франции было совершено нападение на завод, производящий дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным прокуратуры Парижа, нападению подвергся завод компании Delair на юго-западе страны.
На записях с камер видеонаблюдения видно, что неизвестные забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Однако в результате инцидента предприятие практически не пострадало, так как зажигательная смесь «не взорвалась».
Спустя несколько дней после нападения неподалеку от здания завода Главным управлением внутренней безопасности Франции по подозрению в шпионаже был задержан мужчина, «снимавший на камеру прототип дрона компании». В прокуратуре уточнили, что речь идет о выходце из Белоруссии, который якобы отправлял записи другому человеку в Россию. В настоящее время он находится под стражей.
Германия и Украина договорились о совместном производстве наземных дронов
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина и ФРГ договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов (НРК) TerMIT.
Украинская и немецкая компании договорились о совместном производстве наземных роботизированных комплексов
По его словам, необходимые производственные мощности будут созданы в Германии, а затем НРК будут поставлены ВСУ. Писториус также назвал Украину и Германию стратегическими партнерами и заявил, что страны делают акцент на совместной разработке передовых беспилотных систем всех радиусов действия, в частности в сфере обеспечения возможностей для нанесения глубоких ударов.
Глава министерства обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус, в свою очередь, похвасталась тем, что ее страна помогает Украине производить дроны.
Речь идет о двух типах беспилотников. Это беспилотники, способные собирать информацию, и беспилотники, предназначенные исключительно для нанесения ударов
По ее словам, Нидерланды выделили 248 миллионов евро на производство дронов для Украины. Она также отметила, что производство беспилотников «помогает укреплять» соответствующую отрасль в Нидерландах.
Россия раскрыла адреса производящих БПЛА ВСУ предприятий
Министерство обороны России в апреле раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для ударов по российской территории и комплектующих к ним.
В списке оказались 11 филиалов украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии, Дании, Литве, Латвии, Нидерландах, Польше и Чехии. На них производятся беспилотники типов «Лютый», «Анубис», «Да Винчи», «Булава», «Стикер», FP-1, FP-2, «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута» и RAM-2X. Также были опубликованы адреса десяти предприятий в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции, осуществляющих производство комплектующих для беспилотников.
Заявление Минобороны РФ следует понимать предельно буквально: публикация мест производства дронов и иной военной техники в Европе — это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил
Европейская комиссия (ЕК) отказалась комментировать публикацию Министерством обороны России списка точных адресов производителей БПЛА. «Мы не намерены усиливать это сообщение какими-либо деталями. Мы поддерживаем Украину, и мы расширяем нашу собственную оборону», — сказала представитель ЕК Анита Хиппер.