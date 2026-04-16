Еврокомиссия отреагировала на раскрытие мест производства дронов для Украины

Европейская комиссия (ЕК) отказалась комментировать публикацию Министерством обороны России списка точных адресов производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые передают Украине для нанесения ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге, видео доступно на сайте европейского органа исполнительной власти.

«Мы не намерены усиливать это сообщение какими-либо деталями. Мы поддерживаем Украину, и мы расширяем нашу собственную оборону», — сказала она.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих БПЛА для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.

Издание Daily Express писало, что раскрытие местоположения компаний, производящих дроны и беспилотники для Украины в Европе, является прямой угрозой для Великобритании.