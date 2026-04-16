Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:56, 16 апреля 2026Интернет и СМИ

В Британии испугались раскрытия мест производства дронов для Украины в Европе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Раскрытие местоположения филиалов украинских компаний, производящих дроны и беспилотники в Европе, является прямой угрозой для Великобритании. Об этом пишет Daily Express.

«Россия выступила с прямой угрозой нанести удары по британским объектам в Лондоне, Лестере и Саффолке», — говорится в материале.

Издание также привело слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что европейцам стоит буквально воспринимать заявление Минобороны страны.

Ранее Министерство обороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотные летательные аппараты для ударов по российской территории, а также комплектующие к ним. В списке содержится 21 адрес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok