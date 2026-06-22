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11:14, 22 июня 2026Наука и техника

Привычное растение оказалось помощником в борьбе с воспалением

Front Nutr: Экстракт ромашки имеет противовоспалительные и нейропротекторные свойства
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PawelKacperek / Shutterstock / Fotodom

Экстракт ромашки может обладать противовоспалительными, антибактериальными, антидиабетическими и нейропротекторными свойствами. К такому выводу пришли ученые, изучившие состав ромашки из полузасушливого региона Алжира. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи обнаружили в экстракте высокий уровень полифенолов и флавоноидов, а также несколько биологически активных соединений, включая кофейную кислоту и апигенин-7-O-глюкозид. Эти вещества связывают с антиоксидантным и противовоспалительным действием растений.

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В лабораторных тестах экстракт подавлял рост золотистого стафилококка и грибка Candida albicans. Также он снижал активность альфа-амилазы — фермента, участвующего в расщеплении углеводов, что может быть важно для контроля уровня сахара в крови. Кроме того, ромашка показала способность ингибировать ферменты, связанные с когнитивным снижением при нейродегенеративных заболеваниях.

Противовоспалительный эффект подтвердился как в пробирке, так и в опытах на животных: экстракт уменьшал отек в модели воспаления у мышей. Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклинических данных, поэтому ромашку нельзя рассматривать как готовое лечение. Однако результаты показывают, что это растение может стать источником соединений для разработки новых терапевтических средств.

Ранее стало известно, что кислота из макадамии подавляет воспалительные процессы в клетках.

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