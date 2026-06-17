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11:47, 17 июня 2026Наука и техника

Популярный орех оказался помощником в борьбе с воспалением

F&F: Кислота из макадамии подавляет воспалительные процессы в клетках
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: HandmadePictures / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что пальмитолеиновая кислота, содержащаяся в орехах макадамия, способна подавлять воспалительные процессы в клетках. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучили свойства пальмитолеиновой кислоты — мононенасыщенной жирной кислоты, которой особенно богаты орехи макадамия. Эксперименты показали, что это вещество снижает окислительный стресс в клетках, уменьшая образование агрессивных молекул кислорода, способных повреждать ткани и поддерживать хроническое воспаление.

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Также ученые обнаружили, что соединение помогает защитить лизосомы — клеточные структуры, отвечающие за переработку и удаление поврежденных компонентов. При воздействии пальмитолеиновой кислоты признаки повреждения этих структур уменьшались, что сопровождалось снижением воспалительной реакции. Дополнительный анализ показал, что вещество влияет на работу сигнальных путей, связанных с защитой клеток от стресса и воспаления.

Авторы считают, что полученные результаты помогают лучше понять полезные свойства орехов макадамия и указывают на потенциальную возможность использования пальмитолеиновой кислоты для профилактики и лечения заболеваний, связанных с хроническим воспалением.

Ранее ученые выяснили, что употребление яблок благоприятно влияет на уровень сахара и состояние сосудов.

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