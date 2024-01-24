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20:59, 24 января 2024Бывший СССР

Киев потребовал от ЕС вернуть уехавших украинцев на родину

Politico: Киев требует от ЕС обеспечить возвращение уехавших украинцев на родину

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Киев требует от Евросоюза (ЕС) пересмотреть миграционные правила, чтобы обеспечить возвращение на родину уехавших из страны украинцев. Об этом сообщает Politico.

Сообщается, что украинские власти ведут предварительные переговоры с ЕС, требуя, чтобы в следующем году как можно большее число граждан вернулись на родину для поддержки экономики. По состоянию на ноябрь 2023 года, 4,2 миллиона украинцев по всему Евросоюзу воспользовались возможностью получить временную защиту, которая действует до марта 2025 года.

«Я считаю, что принимающие страны должны прекратить поддерживать беженцев, чтобы они могли вернуться домой», — приводит издание слова советника офиса президента Украины Сергея Лещенко в интервью швейцарскому изданию «Tages-Anzeiger».

Позже он сообщил Politico, что высказывал личное мнение, а не излагал позицию президента страны Владимира Зеленского.

По данным издания, Киев оказывает определенное давление на ЕС с целью ужесточить будущие правила, чтобы вернуть людей. При этом отмечается, что украинские власти пока не обращались к Евросоюзу с официальным запросом о поощрении возвращения беженцев.

Ранее заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун заявил, что Украина столкнулась с большими проблемами из-за миграционных потерь. Он считает, что из эмиграции может вернуться часть женщин с детьми, но в то же время мужчины могут уехать к своим женщинам как только будет снят запрет.

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      Алевтина Запольская
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