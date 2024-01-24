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11:00, 24 января 2024Культура

Концерт Арбениной на Дальнем Востоке состоится вопреки требованиям об отмене

Концерт Арбениной во Владивостоке, который хотели отменить власти, состоится

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке состоится, несмотря на то, что власти города хотели отменить мероприятие. Об этом пишет РИА Новости.

В городском Муниципальном центре управления (МЦУ) подчеркнули, что выступление певицы на Дальнем Востоке согласовано с Минюстом России. Оно состоится вопреки требованиям об отмене.

Ранее в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт лидера группы «Ночные Снайперы». МЦУ Владивостока ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

В ведомстве отметили, что администрация не является организатором мероприятия: «Мы не можем его отменить — (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена».

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