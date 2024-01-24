Концерт Арбениной на Дальнем Востоке состоится вопреки требованиям об отмене

Концерт Арбениной во Владивостоке, который хотели отменить власти, состоится

Запланированный на 27 февраля концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке состоится, несмотря на то, что власти города хотели отменить мероприятие. Об этом пишет РИА Новости.

В городском Муниципальном центре управления (МЦУ) подчеркнули, что выступление певицы на Дальнем Востоке согласовано с Минюстом России. Оно состоится вопреки требованиям об отмене.

Ранее в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил отменить концерт лидера группы «Ночные Снайперы». МЦУ Владивостока ответил ему, что певица «официально не является иноагентом или релокантом».

В ведомстве отметили, что администрация не является организатором мероприятия: «Мы не можем его отменить — (можем) только рекомендовать это сделать. Такая рекомендация организаторам направлена».