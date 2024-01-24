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12:10, 24 января 2024Мир

Король Швеции отказался от шоколада из-за Украины

Король Швеции отказался от шоколада Marabou, внесенного Украиной в черный список

Фото: Pavel Golovkin / AP

Король Швеции объявил бойкот и отказался от шоколада Marabou, чей производитель и поставщик принадлежит концерну Mondelez, внесенному Украиной в черный список из-за присутствия на российском рынке. Об этом cообщает ТАСС.

«Королевский двор и указанная компания в настоящее время не поддерживают никаких деловых отношений. В конце прошлого года Совет по поставкам королевского двора принял решение не продлевать контракт», — говорится в заявлении шведского королевского двора.

Отмечается, что многие компании и ведомства Швеции и Норвегии объявили бойкот дочерней компании Mondelez, которая попала в украинский черный список.

В мае 2023 года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelez International. Ее внесли в список за то, что компания не покинула Россию, несмотря на призывы украинских властей.

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      Семен Александров
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