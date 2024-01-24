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19:05, 24 января 2024Наука и техника

Прочность Samsung Galaxy S24 Ultra оценили

Титановый Samsung Galaxy S24 Ultra прошел испытания на прочность

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Автор блога PBKreviews оценил прочность нового флагмана Samsung. Ролик доступен на YouTube-канале блогера.

Специалист проверил, можно ли уничтожить телефон, если ронять его с определенной высоты на твердую поверхность. В рамках эксперимента автор трижды бросал аппарат на бетонное покрытие экраном вниз. После серии падений с высоты около одного метра Galaxy S24 Ultra получил небольшие царапины на рамке и передней панели.

Также автор канала несколько раз уронил девайс Samsung рамкой вниз. Блогер отметил, что корпус из титана не получил серьезных повреждений — соответственно, флагман корейского бренда прошел испытания на прочность.

Кроме того, энтузиаст попытался нанести вред смартфону с помощью шлифовальной машинки. При соприкосновении устройства с металлом появились искры, также на титановой рамке остались заметные разводы. Однако конструктивная целостность гаджета сохранилась. В заключение блогер обработал дисплей мелкими частицами пыли и гравия, но не заметил повреждений.

Флагманский Galaxy S24 Ultra был представлен 17 января. Топовый девайс Samsung получил рамку из титана, 6,8-дюймовый экран, процессор Snapdragon 8 Gen 3, от 12 гигабайт оперативной памяти, камеру с объективами разрешением 200, 50, 12 и 10 мегапикселей.

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      Андрей Ставицкий
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