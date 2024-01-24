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19:26, 24 января 2024Экономика

Крупнейшая криптобиржа прекратит операции с рублем

Криптобиржа Binance прекратит любые рублевые операции с 31 января

Фото: lovelyday12 / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance прекратит любые операции в российских рублях с 31 января 2024 года. Об этом говорится в публикации на официальном сайте торговой площадки.

Остановка рублевых операций стала частью решения компании о выходе из России путем продажи локального бизнеса бирже CommEX, говорится в сообщении. Binance призвала всех российских пользователей до наступления этой даты конвертировать свои рублевые активы на платформе в другие доступные на бирже, обменять их на криптовалюту или вывести с площадки через ее партнеров.

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С 11 часов по московскому времени 1 февраля 2024 года все оставшиеся на балансах пользователей Binance рубли будут автоматически конвертированы в стейблкоины FDUSD по текущему курсу, предупредили в компании. 30 января Binance произведет делистинг всех торговых пар с российской валютой.

Ранее стало известно, что попавшая под американские санкции СПБ Биржа рассматривает варианты развития нового направления бизнеса — одним из вариантов может стать торговля криптовалютами. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что площадка обсуждает возможную переориентацию на цифровые активы, однако до реализации планов пока далеко. Усложняет воплощение идеи в жизнь отсутствие законодательного регулирования обращения криптовалют в России.

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