Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
04:01, 24 января 2024Экономика

Предсказано будущее курса рубля

Экономист Григорьев предсказал укрепление рубля

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Укрепление рубля будет продолжаться в течение первого квартала и, возможно, начала второго, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Будущее курса национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

Это обусловлено отсроченным эффектом обязательной продажи валютной выручки экспортерами, объяснил экономист. Он напомнил, что эти валютные ограничения были введены в ноябре 2023 года, а многие компании поставляют свой товар с отсрочкой платежа со стороны покупателей. То есть деньги не сразу приходят в страну, даже если есть обязательства вернуть в Россию и продать здесь валютную выручку, пояснил Григорьев.

«Если вы продали товар по предоплате, понятно, что у вас деньги уже здесь. Если вы продали с короткой отсрочкой, в пределах месяца — они уже вернулись в Россию, но есть отсрочки более длительные — на 90, на 180 дней. Соответственно, это означает, что даже те экспортеры, которые в ноябре попали под требования обязательной продажи валютной выручки, не могут продать ее, пока они ее не получили. Поэтому еще будет какое-то время сказываться отложенный эффект того, что те деньги, которые, грубо говоря, застряли у покупателей, будут постепенно поступать в Россию и способствовать укреплению рубля», — поделился собеседник «Ленты.ру».

При этом рубль вряд ли имеет шансы укрепиться больше 80-85 за доллар, полагает экономист. Однако полностью исключать такой вариант нельзя, отметил он. «Надо будет смотреть на ситуацию в марте, начале апреля. Все будет зависеть от того, какой поток валюты идет в Россию. Это уже будет определяющий фактор», — заключил он.

Курс доллара от TradingView

Ранее в России решили продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года.

По словам Григорьева, это хорошая новость для российской экономики, так как ограничения приведут к поддержанию нормального курсового соотношения рубля к иностранным валютам, снижению волатильности рынка и предсказуемости курса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин оценил роль многодетных семей. Какие изменения были утверждены в первый день Года семьи в России?

      Президент Польши выпустил из тюрьмы бывшего министра внутренних дел

      Автомобилями Tesla будет управлять ИИ

      У загрызшего россиянку волка заподозрили зомби-вирус

      Звезда OnlyFans пожаловалась на один минус работы

      Украинский офицер рассказал о боящихся звуков выстрелов новобранцах

      Трамп назвал имя потенциального вице-президента

      Предсказано будущее курса рубля

      Учительница рассказала школьнику о своем сне и 30 раз занялась с ним сексом

      В РЖД объяснили ошибочную высадку пассажиров поезда Томск-Адлер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше