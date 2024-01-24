Любителям закаливания старше 50 лет дали совет

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала россиянам после 50 лет закаливаться, так как эта процедура благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает справляться с метеозависимостью. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

По словам Чернышовой, быстрый переход из тепла в холод и обратно укрепляет сосуды, и людям в возрасте этот прием необходим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отметила, что закаливаться можно даже дома. «Даже когда человек подходит босиком к балконной двери, где холодный пол, его сосуды реагируют на перемену температуры и сокращаются, чтобы уменьшить теплоотдачу. Как только ноги возвращаются в тепло, сосуды расширяются вновь», — рассказала она.

Терапевт отметила, что чем чаще тренируются сосуды, тем быстрее они будут реагировать на внешние обстоятельства. По ее словам, при регулярных процедурах организм тренируется не переохлаждаться, сосуды быстро сокращаются на холоде и перестают отдавать тепло, благодаря чему вероятность простуд уменьшается.

Начинать закаляться, продолжила Чернышова, можно с небольших контрастных процедур для кистей рук. «Их можно поочередно опускать в горячую и холодную воду — это тоже тренирует сосуды. Или после душа либо ванны с комфортной температурой воды заранее подготовить ковш с прохладной водой и, выходя, ополоснуть стопы и икры», — привела пример она. Постепенно, уточнила врач, количество воды нужно увеличивать, а привыкнув к закаливанию ног, можно начать ополаскивать плечи и голову, а также постепенно понижать температуру воды — от комнатной к холодной.

Если человек уже давно использует методику закаливания, можно даже падать в снег после бани, если это не запрещено врачом. Обычно закаливание после бани противопоказано тем, у кого есть ишемическая болезнь или сердечная недостаточность. Но если взрослый человек находится в нормальной физической форме, то такой способ закаливания тоже безвреден Надежда Чернышова врач-терапевт

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