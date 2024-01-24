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19:57, 24 января 2024Интернет и СМИ

На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

Общественники подали в суд на блогера Mellstroy из-за мата в роликах
Андрей Бурим

Андрей Бурим. Кадр: ЛЕГЕНДАРНЫЕ НАРЕЗКИ / YouTube

Общественники из движения «Братство Морозов — Златоуст» подали в суд на популярного российского блогера Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим) из-за того, что он использует мат в роликах. Об этом пишет Shot в Telegram.

По данным издания, общественники обвинили блогера в том, что в своих видео он пропагандирует асоциальное поведение, в частности, ругается матом в общественных местах. Помимо этого, как заявили представители движения, Бурим в роликах «демонстрирует неуважение к россиянам».

Отмечается, что общественники потребовали взыскать с блогера десять миллионов рублей.

Ранее «Братство Морозов — Златоуст» подало в суд на комика Алексея Щербакова за мат на выступлениях. Они потребовали оштрафовать юмориста на пять миллионов рублей.

Mellstroy — популярный российский стример белорусского происхождения. В 2020 году он несколько раз ударил модель Алену Ефремову головой о стол и разбил ей лицо. В 2021 году суд приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки.

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      Олег Давыдов
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