Мэрия Кишинева подала в суд на правительство Молдавии

Мэр Чебан: Кишинев подал в суд на правительство и Минфин Молдавии

Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и министерство финансов Молдавии, чтобы возместить образовавшиеся дополнительные затраты. Об этом сообщил мэр города Ион Чебан в своем Telegram-канале.

«Мэрия Кишинев подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев перед бюджетом муниципалитета, образовавшийся в результате действий по делегированию дополнительных полномочий МПА Кишинева без финансового обеспечения», — заявил он.

По словам политика, именно необдуманные действия Минфина и правительства республики нанесли столичному бюджету ущерб более чем на полмиллиарда леев. Он уточнил, что к иску может присоединиться любой гражданин Молдавии.

Кроме того, Чебан отметил, что из 23 миллиардов леев ежегодных взносов жителей столицы в государственный бюджет возвращаются в бюджет столицы только 2,8 миллиарда. Он подчеркнул, что мэрия Кишинева выступает за то, чтобы жителям города оставляли не менее 50 процентов от уплачиваемых налогов.

Ранее глава МИД Молдавии сообщил о своем уходе в отставку. По его словам, этому предшествовало успешное выполнение целей в области внешней политики, поставленных президентом страны Майей Санду.