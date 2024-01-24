Взявший фамилию Миллиардер россиянин вернулся с СВО и попался с мефедроном

В Омске экс-боец СВО по фамилии Миллиардер попался с 4,8 кг мефедрона

В Омске полиция задержала с партией мефедрона 36-летнего рецидивиста, вернувшегося со специальной военной операции (СВО) и взявшего фамилию Миллиардер. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экс-боец из Красноярского края Егор Монаенков попался 21 января при перевозке десяти свертков наркотика общим весом 4,8 килограмма. Их обнаружили силовики в его автомобиле, когда он ехал из Ижевска в Новосибирск.

Миллиардер уже дважды был судим за наркотики. В 2022 году его приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии особого режима, но он оттуда уехал на СВО.

22 января сообщалось, что в Подольске полицейские задержали двоих жителей Иркутской области, подозреваемых в сбыте более 10 килограммов мефедрона. Наркодилеров захватили в лесу у СНТ «Романцево». У них при досмотре полицейские изъяли 10 свертков с порошком, спрятанных под одеждой и в спортивной сумке. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.