Минобороны России показало работу дронов «Суперкам» на южнодонецком направлении

Минобороны России показало работу дронов «Суперкам» группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении.

В военном ведомстве отметили, что новейшие разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) осуществляют круглосуточное дежурство над позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ), «корректируют нанесение по противнику ударов артиллерии, танков и других боевых машин». «От момента обнаружения цели до нанесения ей огневого поражения проходит всего несколько минут», — добавили в Минобороны.

Отмечается, что «Суперкам» способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия, а одной из основных задач расчетов БПЛА является проверка перемещений противника. «Работа борта осуществляется в основном по авионике. На экране монитора мы видим значения заданной скорости, высоты и уровень сигнала», — сказал старший оператор БПЛА с позывным Кок.

В декабре директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов говорил, что дальность полета и точность дрона-камикадзе «Суперкам» будет выше, чем у «Ланцета».