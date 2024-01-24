Минобороны: сбив самолет с украинцами, Киев показал свое истинное лицо

Киев, сбив самолет Ил-76, перевозивший пленных украинцев, показал свое истинное лицо. Об этом заявили в Минобороны России.

«Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо — пренебрегло жизнями своих граждан», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.