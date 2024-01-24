На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору российской КТРВ Обносову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова», — говорится в публикации.

Как уточняет СБУ, главу корпорации обвинили по статье о пособничестве в агрессии против Украины. По данным службы, решается вопрос об объявлении Обносова в международный розыск. Помимо этого, проводятся действия по блокированию неназванных иностранных активов, которыми якобы может владеть гендиректор КТРВ.

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