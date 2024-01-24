Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:50, 24 января 2024Бывший СССР

На Украине предъявили обвинения гендиректору российской КТРВ

СБУ заочно предъявила обвинения гендиректору российской КТРВ Обносову
Борис Обносов

Борис Обносов. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения гендиректору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на генерального директора российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова», — говорится в публикации.

Как уточняет СБУ, главу корпорации обвинили по статье о пособничестве в агрессии против Украины. По данным службы, решается вопрос об объявлении Обносова в международный розыск. Помимо этого, проводятся действия по блокированию неназванных иностранных активов, которыми якобы может владеть гендиректор КТРВ.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения замглавы правительства Крыма Елене Романовской. Ей вменяют принудительное вовлечение школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Появилась версия о поражении Ил-76 с пленными бойцами ВСУ ракетой ЗРК Patriot

      В Германии оценили вероятность войны России и НАТО

      Россиянин притворился полицейским и бесплатно пользовался услугами проституток

      Губернатор заявил о гибели всех находившихся на упавшем под Белгородом Ил-76

      Ил-76 с украинскими пленными сбили под Белгородом тремя ракетами

      Врач опроверг популярный миф о сердце

      В РПЦ отреагировали на планы открыть в России академию шаманизма

      В Госдуме заявили о необходимости признания Украины государством-террористом

      В Sony рассказали о роли ИИ в играх

      75-я ракетка мира из России проиграла китаянке в 1/4 финала Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше