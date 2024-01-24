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11:53, 24 января 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о большом спросе на замораживание спермы

В украинской клинике заявили о большом спросе среди военных на заморозку спермы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Среди украинских военных востребовано замораживание спермы. О большом спросе на такие услуги на Украине заявила сотрудница клиники репродуктивной медицины «Надя» газете Berliner Zeitung.

«К нам обращаются многие семьи, особенно если муж военный», — рассказала она. Отмечается, что записаться на прием в клинику теперь практически невозможно. По ее словам, военные хотят оставить после себя наследие.

Кроме того, сотрудница клиники отметила, что медицинские организации работают на пределе своих возможностей, а программы заморозки спермы используются семьями военных «чрезвычайно часто благодаря подаркам политиков».

В декабре 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках. Отмечается, что это необходимо, чтобы бойцы смогли продолжить род в случае получения ранений, влияющих на репродуктивные функции.

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      Кристина Есикова
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