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23:10, 24 января 2024Спорт

Назван способ убрать живот и бока за месяц

Фото: Caley Vanular / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ убрать живот и бока за месяц. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала выполнять упражнение скалолаз, при котором нужно встать в упор лежа на прямых руках, подтянуть к груди сначала правое колено и поставить ногу в исходное положение, затем необходимо подтянуть левую ногу к груди и вернуть ее в начальную позицию.

Следующим упражнением стали скручивания к стопам, при которых нужно лечь на пол, поднять лопатки, потянуться правой рукой к правой стопе и затем потянуться левой рукой к левой ноге. Последними станут планка с прыжками, планка с поворотами таза и планка с приведением коленей.

19 января фитнес-эксперт Владимир Новиков посоветовал упражнения для тонкой талии. Он посоветовал делать скрутку в планке.

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      Анастасия Борисова
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