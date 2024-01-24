Назван способ убрать живот и бока за месяц

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ убрать живот и бока за месяц. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач рекомендовала выполнять упражнение скалолаз, при котором нужно встать в упор лежа на прямых руках, подтянуть к груди сначала правое колено и поставить ногу в исходное положение, затем необходимо подтянуть левую ногу к груди и вернуть ее в начальную позицию.

Следующим упражнением стали скручивания к стопам, при которых нужно лечь на пол, поднять лопатки, потянуться правой рукой к правой стопе и затем потянуться левой рукой к левой ноге. Последними станут планка с прыжками, планка с поворотами таза и планка с приведением коленей.

19 января фитнес-эксперт Владимир Новиков посоветовал упражнения для тонкой талии. Он посоветовал делать скрутку в планке.