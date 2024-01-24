Невеста Безоса снялась в откровенном платье с сумкой за 444 тысячи рублей

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса репортерша Лорен Санчес снялась в откровенном наряде с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующие кадры появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя избранница предпринимателя показала еще один образ, который приготовила к празднованию 60-летия возлюбленного. На размещенных кадрах она предстала в облегающем красном макси-платье бренда Laura Basci с глубоким декольте, открывающим грудь.

Образ дополнили остроносые мюли на каблуках в тон одежде и миниатюрная сумка в виде украшенной кристаллами ракеты Judith Leiber. Согласно информации на сайте марки, стоимость аксессуара составляет 4995 долларов (примерно 444 тысячи рублей).

Ранее Санчес вышла в свет в откровенной одежде. Она надела прозрачное кружевное платье в пол черного цвета, которое облегало ее фигуру, и нижнее белье в тон наряду.