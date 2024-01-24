Новые трусы бренда Ким Кардашьян обругали в сети словами «какие уродливые»

Пользователи сети обругали новую коллекцию трусов бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims со словами «какие уродливые». Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда выпустила нижнее белье с необычным дизайном. На размещенных снимках запечатлена манекенщица, позирующая в крошечных стрингах белого цвета с завязками на бедрах и декоративными элементами в виде сияющих сердец. Известно, что стоимость такой модели составляет 28 долларов (2,4 тысячи рублей).

Многие подписчики не оценили дизайн изделия в комментариях под постом. «А где те варианты, что для людей с вагинами?», «Эти трусы так далеки от реальности», «Ким, моя вагина точно не поместится в твои трусы», «Похоже, они не очень удобные», «Какое уродливое нижнее белье. Ничего не прикрывает — ни спереди, ни сзади», «Видимо, это только для худых девушек», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. Предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет. При этом бюстгальтер украшен фирменными леденцами марки и предложен покупателям за 34 доллара (около 3000 рублей). Трусы-стринги, в свою очередь, можно приобрести за 24 доллара (около 2000 рублей).

