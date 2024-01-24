Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:16, 24 января 2024Ценности

Новые трусы бренда Ким Кардашьян обругали в сети словами «какие уродливые»

Фото: @skims

Пользователи сети обругали новую коллекцию трусов бренда американской телезвезды Ким Кардашьян Skims со словами «какие уродливые». Соответствующие публикация и комментарии появились на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда выпустила нижнее белье с необычным дизайном. На размещенных снимках запечатлена манекенщица, позирующая в крошечных стрингах белого цвета с завязками на бедрах и декоративными элементами в виде сияющих сердец. Известно, что стоимость такой модели составляет 28 долларов (2,4 тысячи рублей).

Многие подписчики не оценили дизайн изделия в комментариях под постом. «А где те варианты, что для людей с вагинами?», «Эти трусы так далеки от реальности», «Ким, моя вагина точно не поместится в твои трусы», «Похоже, они не очень удобные», «Какое уродливое нижнее белье. Ничего не прикрывает — ни спереди, ни сзади», «Видимо, это только для худых девушек», — возмущались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выпустила необычное нижнее белье ко Дню святого Валентина. Предпринимательница представила комплект, который полностью состоит из съедобных розовых конфет. При этом бюстгальтер украшен фирменными леденцами марки и предложен покупателям за 34 доллара (около 3000 рублей). Трусы-стринги, в свою очередь, можно приобрести за 24 доллара (около 2000 рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина заявила, что в 2024 году получит принципиально новое оружие. Что Запад может передать Киеву?

      Под пляшущими на свадьбе женихом и невестой провалился пол

      Ненавидящей зятя теще дали совет

      Обруганная за откровенное платье Николь Кидман ответила на критику

      Бывшего ректора российского вуза оправдали по делу об афере на миллионы рублей

      Китай захотели привлечь к страхованию поставок через Северный морской путь

      В России захотели учредить премию Егора Летова для патриотических артистов

      Система ПВО сработала в российском регионе

      В Москве появился новый формат профориентации школьников

      В Чечне чиновник присвоил себе почти 16 миллионов рублей и получил условный срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше