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20:44, 24 января 2024Ценности

Нюша снялась в откровенном наряде на пляже

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном наряде на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница позировала, стоя на песке в бежевом раздельном купальнике и широких джинсах с многочисленными вырезами в области бедер и ягодиц. Также звезда примерила черные сланцы и шелковый пестрый платок, дополнивший ее образ.

В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки с желтыми линзами, черный пояс с золотой цепью и маленькую сумку. Вдобавок артистка сделала макияж в нейтральных тонах.

Ранее в январе Нюша показала откровенное фото в полотенце. Исполнительница посетила косметологическую клинику в Дубае, отметив, что отправилась туда сразу после прилета.

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      Екатерина Ештокина
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