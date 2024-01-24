Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась в откровенном наряде на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя исполнительница позировала, стоя на песке в бежевом раздельном купальнике и широких джинсах с многочисленными вырезами в области бедер и ягодиц. Также звезда примерила черные сланцы и шелковый пестрый платок, дополнивший ее образ.

В качестве аксессуаров звезда выбрала солнцезащитные очки с желтыми линзами, черный пояс с золотой цепью и маленькую сумку. Вдобавок артистка сделала макияж в нейтральных тонах.

Ранее в январе Нюша показала откровенное фото в полотенце. Исполнительница посетила косметологическую клинику в Дубае, отметив, что отправилась туда сразу после прилета.