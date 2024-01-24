Онлайн-кинотеатры заявили об отсутствии спроса на корейские и турецкие сериалы

РБК: турецкие и корейские сериалы не оправдали ожиданий онлайн-кинотеатров

Российские онлайн-кинотеатры заявили об отсутствии спроса аудитории на корейские и турецкие сериалы. Об этом пишет РБК со ссылкой на слова представителей крупнейших российских видеоплатформ.

Так, в прошлом году интерес к турецким сериалам составил около 8 процентов, к корейским — 3,2 процента. Отмечается, что по сравнению с 2022 годом эти показатели не изменились.

При этом представители индустрии подчеркивают, что у турецкого контента есть потенциал, но на данный момент он популярен у отдельной категории зрителей, а не у массовой аудитории. Также уточняется, что корейские проекты менее популярны, причиной этого является «огромная разница культур».

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