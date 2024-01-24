Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:23, 24 января 2024Россия

Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Появился список членов экипажа самолета Ил-76, который сбили под Белгородом

Фото: ТАСС

Появился список членов экипажа российского военного самолета Ил-76, который сбили под Белгородом. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал Baza.

По их данным, на борту находился командир корабля Беззубкин С., его помощник Чмирев В., штурман Высокин А., бортинжинер Пилуев А., борттехник Житинев С., а также бортрадист Саблинский И.

Отмечается, что воздушное судно базировалось в Оренбургской области.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      На популярного российского блогера подали в суд из-за мата

      В России замедлилась инфляция

      Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по крушению Ил-76

      Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

      В Сенате США поддержали передачу российских активов Украине

      Экипаж упавшего под Белгородом Ил-76 представят к госнаградам посмертно

      45-летняя Семенович снялась в бикини на отдыхе

      По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

      Российский пилот объяснил деталь на видео с падением Ил-76 под Белгородом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше