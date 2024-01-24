Опубликован список членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Появился список членов экипажа самолета Ил-76, который сбили под Белгородом

Появился список членов экипажа российского военного самолета Ил-76, который сбили под Белгородом. Соответствующий пост опубликовал Telegram-канал Baza.

По их данным, на борту находился командир корабля Беззубкин С., его помощник Чмирев В., штурман Высокин А., бортинжинер Пилуев А., борттехник Житинев С., а также бортрадист Саблинский И.

Отмечается, что воздушное судно базировалось в Оренбургской области.

О крушении самолета стало известно 24 января. Инцидент подтвердило Минобороны России. По данным ведомства, на борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины, а также три сопровождающих. Их перевозили для обмена.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.