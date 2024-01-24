Осужденного экс-мэра Саратова доставили из колонии в больницу с переломами

Приговоренного к 7 годам экс-мэра Саратова Прокопенко доставили в больницу

Бывшего мэра Саратова Алексея Прокопенко, приговоренного к семи годам колонии за растрату, доставили в больницу с переломом шейки бедра из колонии № 33. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

Причины получения травм бывшим главой администрации областного центра агентством не уточняются. Другие подробности неизвестны.

В феврале 2022 года Кировский районный суд Саратова признал Прокопенко виновным по делу о растрате и приговорил к семи годам лишения свободы. По данным следствия, с 2012 по 2015 год с подачи чиновника была создана сеть управляющих компаний, которая занималась сбором денежных средств с населения за коммунальные услуги. Полученные фирмами деньги до ресурсоснабжающих организаций так и не дошли, что причинило последним ущерб в размере 40 миллионов рублей.

