Подполковник Квятковски: Лаврова отличает высокий уровень образованности

Главу МИД России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», — подчеркнула она.

Подполковник также подчеркнула, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не такой. Квятковски обратила внимание на то, что Блинкен не всегда хорошо подготовлен и не может должным образом отвечать на вопросы журналистов.

По мнению подполковника, поведение американского госсекретаря вызывает беспокойство о том, что подумает о США весь мир, когда увидит подобное выступление. Квятковски отметила, что это проявление слабости со стороны Блинкена.

Ранее Сергей Лавров предупредил о возрастающих рисках глобального конфликта. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации, отметил дипломат.