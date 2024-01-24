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21:44, 24 января 2024Мир

В США указали на отличительную черту Лаврова

Подполковник Квятковски: Лаврова отличает высокий уровень образованности
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Главу МИД России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности. Об этом заявила экс-аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Лавров, конечно, хорошо проинформирован. Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями», — подчеркнула она.

Подполковник также подчеркнула, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не такой. Квятковски обратила внимание на то, что Блинкен не всегда хорошо подготовлен и не может должным образом отвечать на вопросы журналистов.

По мнению подполковника, поведение американского госсекретаря вызывает беспокойство о том, что подумает о США весь мир, когда увидит подобное выступление. Квятковски отметила, что это проявление слабости со стороны Блинкена.

Ранее Сергей Лавров предупредил о возрастающих рисках глобального конфликта. Кроме того, глава МИД РФ заявил, что Москва считает возможным и необходимым предотвращение военного столкновения ядерных держав. Этим рискуют НАТО и США, ведя украинский конфликт к большей эскалации, отметил дипломат.

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      Марина Совина
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