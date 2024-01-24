Петербургские полицейские отчитались о проведенной миграционной ревизии

В Петербурге полицейские провели миграционную ревизию на двух стройках

В Санкт-Петербурге полицейские провели миграционную ревизию на двух стройках в Василеостровском и Красногвардейском районах и отчитались о проделанной работе. Как выяснила «Фонтанка», в ходе мероприятий были опрошены около 200 иностранцев.

По сведениям издания, места проведения мероприятий были выбраны миграционной службой, которая выявила самые «иностранные» стройки. У нескольких десятков человек оперативники нашли нарушения миграционного законодательства.

«Указанные лица доставлены в отделы полиции для разбирательства и привлечения к административной ответственности», — разъяснили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения, будут помещены в центры содержания иностранных граждан, а затем выдворены за пределы России. Въезд в страну им запретят на несколько лет.

По официальным данным, сейчас в Северной столице проживают более 91 тысячи легальных мигрантов. С остальными правоохранительные органы ведут борьбу, отметила «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ходе рейда на стройке силовики заставили рабочих-мигрантов ходить гуськом.