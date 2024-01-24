По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в Новосибирске

Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту избиения подростка четырьмя сверстниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

По данным агентства, действия нападавших квалифицировали как хулиганство.

Драка подростков произошла в четверг, 18 января. На опубликованных в сети кадрах видно, что четверо юношей сначала избили сверстника, а затем выволокли его на проезжую часть и оставили перед приближающимся автомобилем. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту получения ребенком травм.