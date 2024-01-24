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19:45, 24 января 2024Силовые структуры

По факту избиения российского подростка сверстниками возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту избиения подростка в Новосибирске

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту избиения подростка четырьмя сверстниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

По данным агентства, действия нападавших квалифицировали как хулиганство.

Драка подростков произошла в четверг, 18 января. На опубликованных в сети кадрах видно, что четверо юношей сначала избили сверстника, а затем выволокли его на проезжую часть и оставили перед приближающимся автомобилем. Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту получения ребенком травм.

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      Олеся Мицкевич
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