Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

Состояние госпитализированной актрисы Талызиной оценивается как стабильное

Появилась информация о состоянии народной артистки РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Состояние актрисы оценивается как стабильное, а врачи наблюдают положительную динамику. Отмечается, что артистку должны выписать из больницы через несколько дней.

О госпитализации звезды фильма «Ирония судьбы» сообщалось 22 января. В больницу актриса попала прямо перед 89-м днем рождения. Талызиной диагностировали коронавирусную инфекцию и бронхит.

Ранее артистка раскрыла дату выхода на сцену после госпитализации.