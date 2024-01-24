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19:52, 24 января 2024Культура

Появилась информация о состоянии госпитализированной звезды «Иронии судьбы»

Состояние госпитализированной актрисы Талызиной оценивается как стабильное
Валентина Талызина

Валентина Талызина. Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Появилась информация о состоянии народной артистки РСФСР, звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентины Талызиной после госпитализации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Состояние актрисы оценивается как стабильное, а врачи наблюдают положительную динамику. Отмечается, что артистку должны выписать из больницы через несколько дней.

О госпитализации звезды фильма «Ирония судьбы» сообщалось 22 января. В больницу актриса попала прямо перед 89-м днем рождения. Талызиной диагностировали коронавирусную инфекцию и бронхит.

Ранее артистка раскрыла дату выхода на сцену после госпитализации.

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      Анастасия Астахова
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