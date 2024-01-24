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15:31, 24 января 2024Россия

Появился список находившихся на борту сбитого Ил-76 пленных украинцев

У Симоньян появился список украинских пленных, бывших на борту сбитого Ил-76

Фото: vk.com / newsbelgorod / Globallookpress.com

У журналистки Маргариты Симоньян появился список украинских пленных, которые были на борту военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом. Его главред RT разместила в Telegram-канале.

Она утверждает, что все эти люди были на борту потерпевшего крушение Ил-76. Других комментариев к посту журналистка не оставила.

Украинская сторона подлинность этого списка не подтверждала.

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      Анна Щербакова
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