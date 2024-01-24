Появился список находившихся на борту сбитого Ил-76 пленных украинцев

У Симоньян появился список украинских пленных, бывших на борту сбитого Ил-76

У журналистки Маргариты Симоньян появился список украинских пленных, которые были на борту военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Белгородом. Его главред RT разместила в Telegram-канале.

Она утверждает, что все эти люди были на борту потерпевшего крушение Ил-76. Других комментариев к посту журналистка не оставила.

Украинская сторона подлинность этого списка не подтверждала.