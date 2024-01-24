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20:07, 24 января 2024Мир

Правительство Германии назвало угрозой для страны выход из ЕС

Представитель правительства ФРГ Хебештрайт назвал угрозой для страны выход из ЕС
Штеффен Хебештрайт

Штеффен Хебештрайт. Фото: Clemens Bilan / Reuters

Выход Германии из Европейского союза (ЕС) станет угрозой для демократии, а всем сторонникам идеи нужно посмотреть на последствия для Великобритании после Brexit. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Handelsblatt.

Хебештрайт прокомментировал высказывание лидера крайне правой партии «Альтернатива для Германии» Алисы Вайдель о проведении референдума о выходе из ЕС в случае прихода к власти. По его мнению, странам Европы нужно держаться вместе, а выход ФРГ станет угрозой для демократии.

Также представитель немецкого правительства указал негативные последствия выхода из Евросоюза для самой Германии. «Я бы посоветовал всем, у кого есть подобные мысли (...), спросить, особенно в Великобритании, как обстоят дела», — заявил он.

Ранее Вайдель в интервью The Financial Times назвала Brexit моделью для страны и допустила референдум о выходе из Евросоюза. Она отметила, что в случае попадания партии в правительство Германия предложила бы существенные изменения институтов ЕС.

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      Юрий Леонов
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