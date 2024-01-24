Против избивавшей посетителей в российском ТЦ девушки-подростка возбудили дело

Следователи возбудили дело против девушки, избивавшей посетителей ТЦ в Тамбове

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки-подростка, которая совместно с неустановленными лицами подозревается в избиении посетителей тамбовского торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Тамбовской области.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Сотрудники СК также выясняют условия ее жизни и воспитания.

По версии следствия, 18 января подозреваемая, находясь в помещении ТЦ и на прилегающей к нему территории, вместе с другими подростками провоцировала конфликты с посетителями, включая несовершеннолетних. Группа злоумышленников оскорбительно высказывалась в адрес других людей, а затем наносила по ним удары руками и ногами.