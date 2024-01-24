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15:03, 24 января 2024Силовые структуры

Против избивавшей посетителей в российском ТЦ девушки-подростка возбудили дело

Следователи возбудили дело против девушки, избивавшей посетителей ТЦ в Тамбове

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летней девушки-подростка, которая совместно с неустановленными лицами подозревается в избиении посетителей тамбовского торгового центра (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Тамбовской области.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Сотрудники СК также выясняют условия ее жизни и воспитания.

По версии следствия, 18 января подозреваемая, находясь в помещении ТЦ и на прилегающей к нему территории, вместе с другими подростками провоцировала конфликты с посетителями, включая несовершеннолетних. Группа злоумышленников оскорбительно высказывалась в адрес других людей, а затем наносила по ним удары руками и ногами.

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      Олеся Мицкевич
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