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14:50, 24 января 2024Наука и техника

Раскрыт эффективный способ борьбы с пандемией

The Royal Society Interface: раскрыт эффективный способ борьбы с пандемией

Фото: Manaure Quintero / Reuters

Ученые Мельбурнского университета в Австралии и Оклендского Университета в Новой Зеландии раскрыли, что самым эффективным способом борьбы с пандемией являются ограничения перемещения людей. Результаты исследования опубликованы в журнале The Royal Society Interface.

Специалисты проанализировали данные о распространении SARS-CoV-2 во время пандемии COVID-19, чтобы определить, как подобные инфекции распространяются от человека к человеку. Для этого была использована демографическая модель, основанная на данных о перемещении людей из 340 городов Китая.

Результаты показали, что незначительных ограничений на передвижение недостаточно, чтобы существенно повлиять на распространение инфекции между городами, и только существенное сокращение передвижения людей между городами может значительно замедлить время распространения инфекции.

Ранее ученые Эдинбургского университета и других вузов и научных организаций в Великобритании раскрыли последствия для здоровья среди тех, кто не сделал прививки от COVID-19. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, неполная вакцинация привела к тысячам госпитализаций.

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      Александр Еникеев
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