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00:17, 25 января 2024Мир

В США рассказали о сбывающихся опасениях Зеленского

BI: США не смогут ремонтировать поставленную ВСУ технику, как опасался Зеленский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Ukrainian Pre / Global Look Press

Соединенные Штаты не смогут ремонтировать уже поставленную ВСУ технику, как и опасался Владимир Зеленский. Об этом пишет издание Business Insider (BI).

«Пентагон заявил, что американское оружие на Украине выходит из строя, потому что он не может помочь ВСУ отремонтировать его», — сказано в статье.

По словам журналистов, задержка вызвана тем, что Конгресс отказал в дополнительном финансировании, и это «блокирует не только новую помощь, но и поддержку уже имеющейся».

Как подчеркивается, это подтвердил ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга. Но точной информации, о каком именно оружии идет речь, нет.

В октябре прошлого года боец Вооруженных сил Украины заявил, что США дают Киеву только старую технику вместо обещанной финансовой поддержки. По его словам, «напрямую на Украину приходит только устаревшее оборудование».

По его словам, этого мало в условиях огромной линии фронта. Военный также призвал США поставить ВСУ вооружение.

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      Марина Совина
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