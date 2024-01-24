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10:58, 24 января 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз одного вида агропродукции

OleoScope: экспорт растительного масла из России вырос на треть в 2023 году

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза растительного масла из России увеличились на треть к уровню 2022-го и превысили отметку в 6,5 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные информационно-аналитического агентства OleoScope и Масложирового союза.

Объемы вывоза подсолнечного масла за этот период времени увеличились на 31 процент и достигли уровня в 4,29 миллиона тонн. В результате его доля в структуре российского экспорта всех видов российских масел увеличилась более чем до 65 процентов. Главными покупателями отечественной агропродукции стали Индия и Китай. В эти азиатские страны экспортеры отправили 885 и 897 тысяч тонн соответственно.

Этот результат оказался наибольшим за всю историю наблюдений, уточнили эксперты. Достичь подобной планки удалось благодаря рекордным урожаям масличных культур в 2022-2023 годах. Кроме того, на динамику оказали влияние и другие факторы, включая сохранение экспортных пошлин и растущий спрос на этот вид отечественной продукции за рубежом, пояснил аналитик OleoScope Кирилл Лозовой.

В первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) Россия также обновила рекорд по поставкам зерновых и зернобобовых агрокультур. За этот период времени на вывоз отправили в общей сложности почти 39 миллионов тонн, что на 19 процентов превысило суммарные объемы экспорта в сезоне 2020-2021 (32,7 миллиона тонн).

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