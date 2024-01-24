Россия вынесет тему крушения Ил-76 на обсуждение на форуме ОБСЕ

Делегация России на форуме ОБСЕ в Вене вынесет тему крушения Ил-76 на обсуждение

Делегация России на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене вынесет тему крушения Ил-76 под Белгородом на обсуждение. Об этом заявил представитель делегации, сообщает РИА Новости.

«Российская делегация вынесет тему с крушением Ил-76 на обсуждение на площадке Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) сегодня», — сказал он.

Ранее стало известно о крушении военного самолета Ил-76 под Белгородом. На борту самолета находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перевозили для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Министерство иностранных дел России официально обвинило Украину в атаке на самолет. Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник добавил, что атака на самолет, демонстрирующая полное пренебрежение к человеческой жизни, ставит большой вопрос о возможностях каких-либо переговоров.