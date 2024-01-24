Россияне назвали минусы съемного жилья

«ВсеИнструменты.ру»: 55 % арендаторов недовольны своими жилищными условиями

Более половины (55 процентов) арендаторов оказались недовольны своими жилищными условиями. Россияне назвали минусы съемных квартир в опросе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», передает «Газета.Ru».

56 процентов респондентов выразили желание изменить обстановку в квартире. Из них 43 процента хотят заменить сантехнику. 22 процента — провести косметический ремонт, 17 процентов — капитальный ремонт, а 16 процентов — купить новый декор. При этом о приобретении новой мебели и систем хранения мечтает только семь и пять процентов соответственно.

Каждый четвертый арендатор уже ремонтировал съемную квартиру. 34 процента делали капитальный ремонт, 32 — косметический, еще 32 — меняли окна и двери. 16 процентов обновили декор, 13 процентов — мебель. Большинство опрошенных потратили на работы меньше 50 тысяч рублей, 16 процентов — от 100 до 150 тысяч рублей, 13 процентов — от 50 до 100 тысяч рублей. В 61 проценте случаев ремонт полностью оплатил арендатор.

40 процентов респондентов планируют отремонтировать квартиру в будущем. 38 из них задумываются о косметическом ремонте, 35 процентов хотят купить новую сантехнику, 26 процентов — бытовую технику. 24 процента собираются обновить декорации, 16 процентов — провести капитальный ремонт. При этом 66 процентов рассчитывает разделить стоимость работ напополам с арендодателем.

Еще 40 процентов не собираются делать ремонт. 77 процентов арендаторов объяснило свое решение с уверенности в том, что собственник не возьмет расходы на себя. Еще 12 процентов планируют переезд, а семь процентов не имеет свободных средств.

Ранее стало известно, что самым популярным предновогодним ремонтом у россиян является смена мебели и бытовой техники