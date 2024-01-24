Среда обитания
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19:23, 24 января 2024Среда обитания

Россиянин пообщался с неизвестными и лишился квартиры

В Курске пенсионер лишился квартиры и денег после разговора с мошенниками

Фото: Petr Chernov / Globallookpress.com

В Курске пенсионер лишился квартиры и крупной суммы денег после телефонного разговора с неизвестными. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Курской области в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленники позвонили 68-летнему мужчине и представились сотрудниками банка. Собеседники запугали россиянина атакой на его счета и грядущими финансовыми потерями. Затем мошенники убедили пенсионера взять кредит и отправить 186 тысяч рублей на указанные, якобы безопасные, счета.

После этого мужчине заявили о необходимости продать квартиру и даже оплатили за него услуги риелтора. «Специалиста смутила заниженная стоимость недвижимости, но пенсионер объяснил ее возникшей необходимостью срочных ремонтных работ в частном доме. Когда сделка была оформлена, вырученные от продажи два миллиона рублей отправились на счет мошенников», — рассказали в курском МВД.

Теперь злоумышленников будут разыскивать, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее по похожей схеме квартиры и миллионов рублей лишилась жительница Москвы. 74-летней женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что на нее оформлен кредит.

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      Нина Ташевская
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