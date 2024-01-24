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12:47, 24 января 2024Россия

Россиянин разгромил шаурмичную с криками о мамочке и попал на видео

В Стрельне пьяный мужчина разгромил шаурмичную с криками о мамочке

В петербургском поселке Стрельна пьяный мужчина разгромил шаурмичную с криками о мамочке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал 78.ru в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как россиянин входит в заведение и с порога обрушивается с криками на продавщицу. Затем мужчина перемещается в зал и начинает швырять стулья в кассовую зону и прилавок с нарезками. Свои действия неадекватный посетитель сопровождает репликой: «Мою любимую мамочку накормили какой-то странной едой».

Владелец общепита оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяная женщина устроила скандал в «Бургер Кинге» в районе метро «Беляево» и разгромила кассу ресторана.

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      Анна Щербакова
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