Россиянин разгромил шаурмичную с криками о мамочке и попал на видео

В Стрельне пьяный мужчина разгромил шаурмичную с криками о мамочке

В петербургском поселке Стрельна пьяный мужчина разгромил шаурмичную с криками о мамочке. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал телеканал 78.ru в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как россиянин входит в заведение и с порога обрушивается с криками на продавщицу. Затем мужчина перемещается в зал и начинает швырять стулья в кассовую зону и прилавок с нарезками. Свои действия неадекватный посетитель сопровождает репликой: «Мою любимую мамочку накормили какой-то странной едой».

Владелец общепита оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве пьяная женщина устроила скандал в «Бургер Кинге» в районе метро «Беляево» и разгромила кассу ресторана.