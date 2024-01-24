Россиянина задержали за нападение с ножом на полицейского

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на полицейского

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел 24 января около 16:25 на улице Бобруйская. Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки, во время которой он неожиданно выхватил нож и ударил им одного из правоохранителей в ногу. После этого он поспешил скрыться.

Потерпевшего госпитализировали.

По данным Telegram-канала Shot, напавшим оказался 26-летний житель Элисты. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали азербайджанца, напавшего с подростками на соседа-иранца.