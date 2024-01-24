Россиянка побывала в Тадж-Махале в Индии и назвала его полным разочарованием

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в индийском Тадж-Махале и назвала его полным разочарованием. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что она ожидала от мечети с почти 400-летней историей чего-то более впечатляющего, чем «просто гроб посреди огромного зала». Кроме того, ее неприятно удивила цена входного билета — 1,1 тысячи рублей с человека.

«За такие деньги я ожидала увидеть нечто уникальное и волнующее, но стоять перед гробом, да еще скрытым за решеткой, не впечатляет», — возмутилась россиянка.

Путешественница добавила, что за пределами стен облагороженной территории Тадж-Махала она увидела мусорные кучи. «Контраст портит общее впечатление и поднимает вопросы о заботе о культурном наследии страны», — пожаловалась она. Ершова также отметила, что у нее популярная достопримечательность Индии вызвала сомнение и непонимание.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о пяти опасностях, с которыми могут столкнуться туристы в Индии. Во-первых, она не рекомендовала другим путешественникам посещать массовые мероприятия, которые могут кончиться травмами и потерей личных вещей.