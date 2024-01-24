Россиянка задушила дочь подушкой и на два дня уехала к знакомому

В Петербурге задушившую малолетнюю дочь женщину отправили в СИЗО

Суд в Петербурге арестовал местную жительницу Варвару Жеребцову, обвиняемую в удушении своей малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ, вину она признала. Женщина пробудет под стражей до 22 марта.

По версии следствия, 18 января обвиняемая, находясь в квартире по улице Тихоокеанская, положила на диван малолетнюю дочь, которая не хотела спать, и, используя подушку, начала душить. Ребенок не выжил. После этого женщина собралась и уехала на два дня к своему знакомому, оставив сына в возрасте 1 год и 9 месяцев и тело девочки.

Ранее брянский суд приговорил к 15 годам колонии 26-летнюю женщину, которая во время содержания в СИЗО нанесла своему малолетнему ребенку несовместимые с жизнью травмы.