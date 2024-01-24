Россиянкам без талии назвали подходящую одежду

Дизайнер Вера Прокина: россиянкам без талии подойдут платья А-силуэта

Дизайнер и креативный директор бренда аксессуаров Pepfer Вера Прокина назвала россиянкам без талии подходящую одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Девушкам с данным типом фигуры она порекомендовала присмотреться к платью А-силуэта в стиле 1920-х и 1960-х годов, прямому жакету длиной ниже бедер и объемному кардигану. Кроме того, по мнению эксперта, стоит обратить внимание на шелковую блузку, которая прекрасно сочетается с легинсами или узкими брюками.

Специалист посоветовала сделать выбор в пользу оверсайз-свитшота и платья-футляра. Однако не все модели такого платья подойдут девушкам, у которых отсутствует талия. Лучше всего будут смотреться варианты с графическим рисунком, в частности, горизонтальными линиями.

В заключение собеседница издания упомянула асимметричный топ, прямые брюки и юбку-трапецию. При этом верх наряда должен быть обязательно объемным, указала она.

В октябре дизайнер Наз Маер назвал россиянам одежду, которая искажает пропорции фигуры. В первую очередь специалист отметил свитеры с объемной горловиной. По его словам, слишком плотная вязаная ткань может зрительно утяжелить зону шеи и укоротить ее, а также сделать лицо более округлым.