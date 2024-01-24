Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

Фотограф Марина Горбунова посоветовала двигаться в кадре для идеальных снимков

Профессиональный фотограф и эксперт по фотопозированию Марина Горбунова перечислила россиянкам эффективные способы выглядеть идеально на снимках. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, перед камерой важно двигаться и менять позы, чтобы кадр получился живым. «Самое ценное в фотографиях — это увидеть себя настоящую, а в обычной жизни вы вряд ли выглядите как оловянный солдатик. Добавьте в фотографии эмоции и себя!» — уточнила специалистка.

Помимо этого, особое внимание Горбунова посоветовала уделить ногам. В положении сидя лучше вытянуть их из-под стола, стула или дивана и изящно поставить носки, чтобы ноги смотрелись визуально длиннее.

«Многим кажется, что, стоя боком к камере, они выглядят стройнее. На самом деле это большая ошибка: появляется животик, даже если его нет, и теряется рука в кадре. Лучше всего повернуться на три четверти к камере. Потренируйтесь перед зеркалом и найдите красивый ракурс для себя», — продолжила собеседница издания.

Фотограф также рекомендовала взаимодействовать с волосами, одеждой и предметами с помощью рук, которые будут выглядеть красивее.

Можно поправлять волосы, убирать их за ушко. Движения делать плавно, стараться ладони ставить ребром. Проведите рукой по шее, медленно ведя кисть вниз, перейдите на талию. И совсем не обязательно руками постоянно что-то делать или чем-то их занимать. Достаточно слегка согнуть руки в локтях, расслабить их и перенести вес тела на бедро. Так вы покажите все свои красивые изгибы Марина Горбунова фотограф

Ранее фотограф раскрыла секреты идеального позирования Кейт Миддлтон перед публикой. По словам эксперта, когда Кейт Миддлтон улыбается, она всегда старается вытянуть подбородок немного вперед и вниз.