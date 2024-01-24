Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:21, 24 января 2024Ценности

Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

Фотограф Марина Горбунова посоветовала двигаться в кадре для идеальных снимков

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Профессиональный фотограф и эксперт по фотопозированию Марина Горбунова перечислила россиянкам эффективные способы выглядеть идеально на снимках. Соответствующий комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, перед камерой важно двигаться и менять позы, чтобы кадр получился живым. «Самое ценное в фотографиях — это увидеть себя настоящую, а в обычной жизни вы вряд ли выглядите как оловянный солдатик. Добавьте в фотографии эмоции и себя!» — уточнила специалистка.

Помимо этого, особое внимание Горбунова посоветовала уделить ногам. В положении сидя лучше вытянуть их из-под стола, стула или дивана и изящно поставить носки, чтобы ноги смотрелись визуально длиннее.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

«Многим кажется, что, стоя боком к камере, они выглядят стройнее. На самом деле это большая ошибка: появляется животик, даже если его нет, и теряется рука в кадре. Лучше всего повернуться на три четверти к камере. Потренируйтесь перед зеркалом и найдите красивый ракурс для себя», — продолжила собеседница издания.

Фотограф также рекомендовала взаимодействовать с волосами, одеждой и предметами с помощью рук, которые будут выглядеть красивее.

Можно поправлять волосы, убирать их за ушко. Движения делать плавно, стараться ладони ставить ребром. Проведите рукой по шее, медленно ведя кисть вниз, перейдите на талию. И совсем не обязательно руками постоянно что-то делать или чем-то их занимать. Достаточно слегка согнуть руки в локтях, расслабить их и перенести вес тела на бедро. Так вы покажите все свои красивые изгибы

Марина Горбуновафотограф

Ранее фотограф раскрыла секреты идеального позирования Кейт Миддлтон перед публикой. По словам эксперта, когда Кейт Миддлтон улыбается, она всегда старается вытянуть подбородок немного вперед и вниз.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Генштаб ВСУ объяснил обстрел транспортных самолетов над Белгородом

      Ведущий новостей оговорился в прямом эфире и рассмешил коллегу

      Протестующие перекрыли доступ к переправе через Ла-Манш

      Россиянкам перечислили эффективные способы выглядеть идеально на снимках

      В России заявили о мировом лидерстве в одной отрасли

      На Украине призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

      Появилось видео после падения бойца MMA c десятого этажа

      Следователи приступили к осмотру места крушения сбитого самолета Ил-76

      Бритни Спирс внесли в черный список отеля в Лос-Анджелесе после жалоб гостей

      Раскрыты сроки выпуска дешевого электрокара Tesla

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше